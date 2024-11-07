Илон Маск занялся поисками особняка для своих 11 детей и их матерей

People: Илон Маск подыскивает дом для совместной жизни с 11 детьми и их матерями

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал подыскивать дом в Лос-Анджелесе. Об этом пишет журнал People со ссылкой на источники.

Свои поиски миллиардер ограничил престижным районом Бель-Эйр. По сведениям журналистов, в планах Маска приобрести особняк, в котором бы он разместил все свое семейство. Как известно, у предпринимателя 11 детей от трех женщин. Матерей детей он также хочется поселить в новом поместье.

О новой затее Маска стало известно спустя всего несколько дней после покупки комплекса в Остине, штат Техас. Сделка обошлась бизнесмену примерно в 35 миллионов долларов. По некоторым данным, инвестиционный портфель главы SpaceX пополнился виллой площадью 14,4 тысячи квадратных футов в тосканском стиле и домом с шестью спальнями по соседству. Неподалеку от них, в десяти минутах ходьбы, располагается еще одно поместье Маска.

О планах Маска объединить все потомство под одной крышей сообщалось ранее. Для этого миллиардер создает в Техасе целый комплекс, выкупая приглянувшиеся ему дома. Сделки бизнесмен проводит в условиях секретности, требуя от владельцев подписать соглашение о неразглашении. Он готов предложить на 20-70 процентов выше заявленной стоимости. Перспективы выглядят сомнительно, учитывая, что не все дети находятся с отцом в близких отношениях.

У Маска есть еще восемь детей. Пятерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью остальных была певица Граймс. Изобретатель заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока самая большая опасность, которая грозит цивилизации», — отмечал он.