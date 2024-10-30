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22:52, 30 октября 2024Из жизни

Маск решил последовать примеру Дурова и стать донором спермы

NYT: Маск создает в Техасе комплекс для своих детей и хочет стать донором спермы
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американский миллиардер Илон Маск решил последовать примеру основателя Telegram Павла Дурова и стать донором спермы. Как пишет издание The New York Times (NYT), на званом ужине в прошлом году бизнесмен предлагал поделиться своей ДНК супружеской паре, имеющей проблемы с зачатием. Он похвастался своими многочисленными детьми.

В последние месяцы Маск рассказывал близким ему людям, что его дети, которых как минимум 11, и две из трех их матерей будут жить по соседству. Для этого миллиардер создает в Техасе целый комплекс, выкупая приглянувшиеся ему дома.

Сделки бизнесмен проводит в условиях секретности, требуя от владельцев подписать соглашение о неразглашении. Он готов предложить на 20-70 процентов выше заявленной стоимости.

Неясно, какие члены семей Маска будут жить в этом комплексе, у некоторых старших детей не близкие отношения с отцом, отмечает издание.

В июле 2024 года издание Bloomberg сообщило, что Илон Маск стал отцом в одиннадцатый раз. Матерью еще одного ребенка миллиардера вновь стала Шивон Зилис — директор по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск, у нее еще двое детей от бизнесмена.

У Маска есть еще восемь детей. Пятерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью остальных была певица Граймс. Изобретатель заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока самая большая опасность, которая грозит цивилизации», — отмечал он.

В конце июля создатель Telegram Павел Дуров узнал, что оказался отцом более 100 биологических детей. Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка, и после этого зарегистрировался в программе донорства, что позволило более чем ста парам в 12 странах завести детей. Бизнесмен также заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга.

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      Марина Совина
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