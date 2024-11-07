Медведев и Рублев попали в разные группы на итоговом турнире ATP

Теннисисты Медведев и Рублев попали в разные группы на итоговом турнире ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные группы на итоговом турнире ATP. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Медведев, который на данный момент занимает четвертое место в мировом рейтинге, попал в группу Илие Настасе. Кроме россиянина, там сыграют первая ракетка мира из Италии Янник Синнер, финалист US Open-2024 американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс Де Минор.

Рублев, занимающий в мировом рейтинге девятое место и попавший на итоговый турнир ATP из-за снятия Джоковича, сыграет в группе Джона Ньюкомба с немцем Александром Зверевым, испанцем Карлосом Алькарасом и норвежцем Каспером Руудом.

Итоговый турнир ATP пройдет в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Формат соревнований подразумевает матчи каждого с каждым на групповом этапе. В полуфинал выходят по два лучших теннисиста каждой группы. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.