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16:02, 7 ноября 2024Спорт

Медведев и Рублев попали в разные группы на итоговом турнире ATP

Теннисисты Медведев и Рублев попали в разные группы на итоговом турнире ATP
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные группы на итоговом турнире ATP. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Медведев, который на данный момент занимает четвертое место в мировом рейтинге, попал в группу Илие Настасе. Кроме россиянина, там сыграют первая ракетка мира из Италии Янник Синнер, финалист US Open-2024 американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс Де Минор.

Рублев, занимающий в мировом рейтинге девятое место и попавший на итоговый турнир ATP из-за снятия Джоковича, сыграет в группе Джона Ньюкомба с немцем Александром Зверевым, испанцем Карлосом Алькарасом и норвежцем Каспером Руудом.

Итоговый турнир ATP пройдет в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Формат соревнований подразумевает матчи каждого с каждым на групповом этапе. В полуфинал выходят по два лучших теннисиста каждой группы. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

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