На Западе оценили самый дорогой танк армии России

MWM: российский танк Т-80БВМ отличается превосходной мобильностью

Российские танки Т-80БВМ, которые применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отличаются превосходной мобильностью. Возможности машины оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Т-80БВМ является самым дорогим классом танков, состоящим в настоящее время на вооружении Российской армии», — отметили в публикации. Там предположили, что из-за дорогостоящего газотурбинного двигателя производство Т-80БВМ обходится дороже, чем выпуск Т-90М с дизельным мотором.

Автор подчеркнул, что хорошие ходовые качества танков семейства Т-80 обусловили их востребованность в зоне СВО.

Главным отличием Т-80 от других танков России стал газотурбинный двигатель, который обеспечивает высокую плавность хода и проходимость машины. Модернизированный Т-80БВМ оснащен двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил. Также машина получила современную систему управления огнем и динамическую защиту «Реликт».

В августе в «Ростехе» сообщили, что модернизированные Т-80БВМ, оснащенные дополнительными защитными конструкциями, почти не имеют уязвимых мест, которые можно было бы поразить дронами с кумулятивными гранатами.