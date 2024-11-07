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08:31, 7 ноября 2024Забота о себе

Онколог перечислил неочевидные признаки рака пищевода

Онколог Романов: при раке пищевода может возникать повышенное слюноотделение
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Главный признак рака пищевода — это нарушение процесса прохождения по нему пищи, рассказал онколог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной деятельности клиники «Евроонко» Денис Романов. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные признаки. Их доктор перечислил в комментарии «Ленте.ру».

Романов обратил внимание на то, что практически не бывает случаев рака пищевода без главного признака — трудностей с проходимостью пищи. Но если опухоль растет не в просвет пищевода, а вглубь стенки и окружающей пищевод жировой клетчатки, то могут возникать и не характерные для заболевания симптомы: повышенное слюноотделение, чувство дискомфорта или боль в грудной клетке, икота, кашель, изменение голоса, симптомы анемии (бледность кожи, утомляемость).

«Рак пищевода встречается не часто, но он трудно поддается лечению. Поэтому я являюсь сторонником его скрининга, то есть, выполнения обследования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с помощью камеры раз в несколько лет», — добавил врач.

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