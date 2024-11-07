Орбан выпил водки после победы Трампа

Премьер Венгрии Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выпил водки после победы Дональда Трампа на выборах президента США, а не шампанского, как обещал, потому что был тогда в Бишкеке. Его слова приводит РИА Новости.

«Был в Бишкеке, там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы», — подчеркнул Орбан.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.

Действующий президент США Джо Байден призвал свою команду работать с победившим на выборах Дональдом Трампом для мирной передачи власти.