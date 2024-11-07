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08:42, 7 ноября 2024Мир

Победу Трампа объяснили поддержкой традиционно демократической группы населения

NYT: победа Трампа связана с поддержкой со стороны цветного рабочего класса
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США связана с привлечением поддержки традиционно демократической группы населения — цветных избирателей рабочего класса. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, доказательства «проникновения» Трампа существуют по всей стране. В округе Фейетт, штат Пенсильвания, за пределами Питтсбурга, где преобладают рабочие, Трамп набрал почти 70 процентов голосов, увеличив свое преимущество примерно на пять процентных пунктов с 2020 года. В общенациональном масштабе округа с испаноязычным большинством в среднем сместились в сторону республиканцев на 10 процентных пунктов. Успехи Трампа среди чернокожих избирателей были менее значительными, но все же заметными в небольших общинах по всей стране.

«Потери среди латиноамериканцев — это просто катастрофа для партии», — заявил афролатиноамериканский демократ Ричи Торрес. Он также заявил об обеспокоенности тем, что демократы все больше становятся пленниками «выпускников колледжей крайне левых», которые рискуют оторвать партию от избирателей из рабочего класса.

Уточняется, что общей чертой среди избирателей Трампа была идентичность рабочего класса — независимо от района. Республиканец показал себя немного лучше в некоторых пригородных районах, в первую очередь там, где много избирателей без высшего образования. «Сила влияния Трампа на традиционную демократическую коалицию цветных избирателей была ошеломляющей», — заключил профессор Йельского университета Дэниел ХоСанг.

Ранее Трамп назвал свою победу на выборах уникальной для истории страны. По его словам, Республиканская партия преодолела препятствия, которые никто не считал возможными и постигла невероятного политического результата.

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