Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 7 ноября 2024Забота о себе

Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

Певица Полина Гагарина пожаловалась на «туберкулезный» кашель
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Полина Гагарина пожаловалась, что этой осенью ее иммунитет не справляется с вирусами и она часто болеет. Об этом она рассказала в сторис на своей странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет The Voice.

37-летняя исполнительница рассказала, что болеет четвертый раз за осень. По ее словам, несмотря на плохое самочувствие и «туберкулезный» кашель, она продолжает активно работать и посещать мероприятия. «Сегодня две съемки, один концерт, одна премия», — перечислила запланированные на день дела Гагарина.

Певица считает, что проблемы со здоровьем начались из-за того, что она постоянно встречается с большим количеством людей и подвергается воздействию вирусов. По мнению Гагариной, ее иммунитет перестал справляться с такой нагрузкой, что и спровоцировало частые болезни.

Материалы по теме:
Врачи рекомендуют. Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
Врачи рекомендуют.Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
29 ноября 2021
Сезон носовых платков. Какие противовирусные препараты выбирают россияне
Сезон носовых платков.Какие противовирусные препараты выбирают россияне
31 октября 2022

Ранее Полину Гагарину включили в список российских артистов с самыми высокими новогодними гонорарами. По данным kp.ru, билет на шоу в ночь на 1 января, где выступит певица, стоит до 230 тысяч рублей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше