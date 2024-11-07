Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

Певица Полина Гагарина пожаловалась на «туберкулезный» кашель

Певица Полина Гагарина пожаловалась, что этой осенью ее иммунитет не справляется с вирусами и она часто болеет. Об этом она рассказала в сторис на своей странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет The Voice.

37-летняя исполнительница рассказала, что болеет четвертый раз за осень. По ее словам, несмотря на плохое самочувствие и «туберкулезный» кашель, она продолжает активно работать и посещать мероприятия. «Сегодня две съемки, один концерт, одна премия», — перечислила запланированные на день дела Гагарина.

Певица считает, что проблемы со здоровьем начались из-за того, что она постоянно встречается с большим количеством людей и подвергается воздействию вирусов. По мнению Гагариной, ее иммунитет перестал справляться с такой нагрузкой, что и спровоцировало частые болезни.

Ранее Полину Гагарину включили в список российских артистов с самыми высокими новогодними гонорарами. По данным kp.ru, билет на шоу в ночь на 1 января, где выступит певица, стоит до 230 тысяч рублей.