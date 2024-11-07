Популярная российская блогерша рассказала о похудении на 42 килограмма

Блогерша Верона заявила, что сбросила 42 килограмма, изменив образ жизни

Популярная российская блогерша Вероника Берникова, известная как Верона, рассказала о похудении. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Берникова заявила, что с детства у нее были проблемы с пищевым поведением и лишний вес. «Я всю жизнь с этим борюсь. Я сейчас скинула 42 килограмма и продолжаю, собственно, худеть. Не худеть, а менять свой образ жизни. Это немножечко другое. Без операций, "Оземпиков" и всего этого», — рассказала блогерша.

Она также добавила, что считает этот путь трудным. По словам блогерши, проблемы с весом и питанием она решает с помощью психологии.

Ранее популярная блогерша Наташа Гасанханова рассказала, что Первый канал отказался брать ее на работу из-за веса. Представители телеканала заявили, что блогерше нужно похудеть, чтобы стать ведущей.

До этого Берникова рассказала о заработанных за раз десятках миллионов рублей. По ее словам, за продажу рекламы оптом она заработала 30 миллионов рублей.