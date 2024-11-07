Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:45, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о похудении на 42 килограмма

Блогерша Верона заявила, что сбросила 42 килограмма, изменив образ жизни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Енина Аня / «ВКонтакте»

Популярная российская блогерша Вероника Берникова, известная как Верона, рассказала о похудении. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Берникова заявила, что с детства у нее были проблемы с пищевым поведением и лишний вес. «Я всю жизнь с этим борюсь. Я сейчас скинула 42 килограмма и продолжаю, собственно, худеть. Не худеть, а менять свой образ жизни. Это немножечко другое. Без операций, "Оземпиков" и всего этого», — рассказала блогерша.

Она также добавила, что считает этот путь трудным. По словам блогерши, проблемы с весом и питанием она решает с помощью психологии.

Ранее популярная блогерша Наташа Гасанханова рассказала, что Первый канал отказался брать ее на работу из-за веса. Представители телеканала заявили, что блогерше нужно похудеть, чтобы стать ведущей.

До этого Берникова рассказала о заработанных за раз десятках миллионов рублей. По ее словам, за продажу рекламы оптом она заработала 30 миллионов рублей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше