Популярная блогерша рассказала о заработанных за раз 30 миллионах рублей

Популярная российская блогерша Вероника Берникова, известная как Верона, заявила, что заработала несколько десятков миллионов рублей за один раз. Подробности она раскрыла в шоу «ДаДа — НетНет», доступном на YouTube.
Берникова рассказала, что периодически продает рекламу оптом и называет это «лотами». Блогерша предложила покупателям на выбор несколько рекламных форматов, один из которых — личная встреча с ней. Она уточнила, что в этом лоте, помимо общения, были 20-30 рекламных сторис, а также личные консультации по продвижению в соцсетях.
Ведущая спросила, сколько блогерша заработала на одном таком лоте. «30 миллионов рублей», — ответила Верона.
Ранее российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что заработал за вечер более 11 миллионов рублей. Он уточнил, что получил деньги от предпринимателя Тельмана Исмаилова.