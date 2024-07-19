Популярная блогерша рассказала о заработанных за раз 30 миллионах рублей

Блогерша Верона заявила, что заработала 30 млн руб. на рекламе за один раз

Популярная российская блогерша Вероника Берникова, известная как Верона, заявила, что заработала несколько десятков миллионов рублей за один раз. Подробности она раскрыла в шоу «ДаДа — НетНет», доступном на YouTube.

Берникова рассказала, что периодически продает рекламу оптом и называет это «лотами». Блогерша предложила покупателям на выбор несколько рекламных форматов, один из которых — личная встреча с ней. Она уточнила, что в этом лоте, помимо общения, были 20-30 рекламных сторис, а также личные консультации по продвижению в соцсетях.

Ведущая спросила, сколько блогерша заработала на одном таком лоте. «30 миллионов рублей», — ответила Верона.

Ранее российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что заработал за вечер более 11 миллионов рублей. Он уточнил, что получил деньги от предпринимателя Тельмана Исмаилова.