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18:57, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о заработанных за раз 30 миллионах рублей

Блогерша Верона заявила, что заработала 30 млн руб. на рекламе за один раз

Кадр: YesNoYes / Youtube

Популярная российская блогерша Вероника Берникова, известная как Верона, заявила, что заработала несколько десятков миллионов рублей за один раз. Подробности она раскрыла в шоу «ДаДа — НетНет», доступном на YouTube.

Берникова рассказала, что периодически продает рекламу оптом и называет это «лотами». Блогерша предложила покупателям на выбор несколько рекламных форматов, один из которых — личная встреча с ней. Она уточнила, что в этом лоте, помимо общения, были 20-30 рекламных сторис, а также личные консультации по продвижению в соцсетях.

Ведущая спросила, сколько блогерша заработала на одном таком лоте. «30 миллионов рублей», — ответила Верона.

Ранее российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что заработал за вечер более 11 миллионов рублей. Он уточнил, что получил деньги от предпринимателя Тельмана Исмаилова.

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      Мария Большакова
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