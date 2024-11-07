Популярный комик с ТНТ посетил Монако и раскрыл отношение в стране к россиянам

Комик Амарян: казино в Монте-Карло не выплачивает выигрыши россиянам

Популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян посетил Монако и раскрыл отношение в стране к россиянам. В шоу «Цитаты», запись которого доступна во «ВКонтакте», он сообщил, что казино в Монте-Карло не выплачивают выигрыши гражданам России.

Амарян рассказал, что летал на один день в Монте-Карло, чтобы поиграть в казино. По словам комика, там ему сообщили, что он не сможет получить деньги в случае выигрыша из-за российского гражданства.

В итоге, как отметил юморист, он отказался от игры в казино в Монако. «Я сел в такси, буквально 22 минуты проехал и во Франции в казино спокойно играл», — рассказал Амарян и добавил, что у него остались негативные впечатления от Монте-Карло.

Ранее популярный блогер Алексей Жидковский заявил, что во время путешествия по Европе не заметил негативного отношения к россиянам.

До этого отношение к россиянам в европейских странах раскрыла известная телеведущая Анфиса Чехова, побывавшая в Монако и Париже. Она заверила, что в Европе ни разу не сталкивалась с дискриминацией из-за своего происхождения.