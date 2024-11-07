В российском городе после ливня рухнул потолок в доме

Во Владивостоке после ливня в доме обвалился потолок

В одном из жилых домов Владивостока рухнул потолок. Конструкции не выдержали прошедшего ливня, передают «Вести».

Инцидент произошел в доме по улице 3-ей Строительной. После сильного дождя в квартире на втором этаже стала сыпаться штукатурка, а следом за ней — и прогнившие доски. Решив, что это повод для кардинального обновления комнаты, хозяева сняли в детской натяжной потолок. К вечеру все перекрытия обвалились. В результате обрушения никто не пострадал.

По словам жильцов, на протечки жаловался еще предыдущий собственник. Однако даже после проведения капремонта в 2018 году с потолка продолжало крапать. Гарантийный срок подошел к концу, а повторного ремонта пока не планируется. Рассчитывать на помощь управляющей компании горожанам не приходится — в доме ее нет, жильцы напрямую заключают договор с обслуживающей организацией. Для ремонта потолка придется искать нового подрядчика, посетовали они.

Ситуацией заинтересовались в жилинспекции и прокуратуре. В ходе проверки выяснилось, что потолок рухнул в помещении общего пользования, которое было незаконно присоединено к квартире прежними владельцами. Для оценки состояния кровли и вины ремонтников жильцы решили за собственный счет заказать независимую экспертизу.

Ранее в Нижнем Новгороде в жилом доме обвалилась часть стены. Конструкция рухнула прямо на детские кроватки. Детей уберегла случайность. Родители перепутали дни недели и отправились всей семьей в поездку на день раньше — ровно тогда, когда обрушилась стена.