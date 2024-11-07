Приговор политику Гозману признали законным

В Москве суд признал законным приговор политику Леониду Гозману

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда признала законным приговор 73-летнему политику Леониду Гозману (признан Минюстом России иноагентом). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Защита политика хотела оспорить решение Гагаринского районного суда Москвы, но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

11 июля Гозмана признали виновным по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») и заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.