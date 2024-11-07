Путин оценил работу доллара в роли мировой валюты

Путин заявил, что США получили 12 триллионов долларов «из воздуха»

За последние годы Соединенные Штаты получили 12 триллионов долларов «из воздуха» благодаря роли доллара как мировой валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Только на том, что доллар является мировой валютой, Соединенные Штаты за последние 10 лет из воздуха, просто так получили 12 триллионов долларов», — отметил он.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выразил мнение, что, если новый президент США продолжит ту политику, которую вела нынешняя администрация, то процесс вытеснения доллара из внешнеторговых расчетов не прекратится. По его словам, Джо Байден активно использовал доллар в качестве инструмента политического давления.

