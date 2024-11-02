Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:13, 2 ноября 2024Экономика

Предсказана судьба доллара после ухода Байдена

Экономист Хазанов: Трамп не сможет исправить то, что сделал с долларом Байден
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Если новый президент США продолжит ту политику, которую вела нынешняя администрация, то процесс вытеснения доллара из внешнеторговых расчетов не прекратится. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Его процитировал «Прайм».

По его словам, действующий президент США Джо Байден активно использовал доллар в качестве инструмента политического давления. Это обернулось усилившейся тенденцией дедолларизации мировой экономики.

В свою очередь, экономист и промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что политика Байдена нанесла большой урон глобальному имиджу американской валюты. В частности, это относится к санкциям, которые подтолкнули процесс дедолларизации в России и во всем мире. По словам Хазанова, есть большие сомнения в том, что новый глава государства сможет исправить положение.

Ранее появился прогноз, что антироссийские санкции обеспечивают уменьшение привлекательности доллара в качестве мировой валюты. Есть мнение, что в перспективе это даже может обернуться крахом данной валюты.

Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц заявил, что превращение доллара в оружие стало самой большой ошибкой Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      Россиянам назвали мешающие похудеть привычки

      В Иране ответили на вопрос об ответном матче со сборной России

      Сотрудник Пентагона продемонстрировал фото «корабля пришельцев» и попался на лжи

      Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

      Режим ЧС ввели в российском регионе из-за спаривания диких оленей. Чем они так опасны?

      Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

      В России церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с рекламой проституток

      В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

      В Раде обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше