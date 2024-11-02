Предсказана судьба доллара после ухода Байдена

Экономист Хазанов: Трамп не сможет исправить то, что сделал с долларом Байден

Если новый президент США продолжит ту политику, которую вела нынешняя администрация, то процесс вытеснения доллара из внешнеторговых расчетов не прекратится. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Его процитировал «Прайм».

По его словам, действующий президент США Джо Байден активно использовал доллар в качестве инструмента политического давления. Это обернулось усилившейся тенденцией дедолларизации мировой экономики.

В свою очередь, экономист и промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что политика Байдена нанесла большой урон глобальному имиджу американской валюты. В частности, это относится к санкциям, которые подтолкнули процесс дедолларизации в России и во всем мире. По словам Хазанова, есть большие сомнения в том, что новый глава государства сможет исправить положение.

Ранее появился прогноз, что антироссийские санкции обеспечивают уменьшение привлекательности доллара в качестве мировой валюты. Есть мнение, что в перспективе это даже может обернуться крахом данной валюты.

Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц заявил, что превращение доллара в оружие стало самой большой ошибкой Вашингтона.