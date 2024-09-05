Путин указал на одну из ошибок США

Путин: США рассчитывали, что в России все рухнет без доллара

США рассчитывали, что в России, без доллара, все рухнет. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства объяснил, что именно поэтому Соединенные Штаты и отказали Москве в долларовом обслуживании.

По словам Путина, не Россия отказывалась от доллара, а ей отказали США. В такой ситуация Москва оказалась вынуждена искать иные варианты.

Также Путин призывал к тому, чтобы Россия обеспечила собственный ресурсный суверенитет для бесперебойного снабжения доступным топливом и сырьем.