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10:55, 5 сентября 2024Экономика

Путин указал на одну из ошибок США

Путин: США рассчитывали, что в России все рухнет без доллара

Фото: Gary Cameron / Reuters

США рассчитывали, что в России, без доллара, все рухнет. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства объяснил, что именно поэтому Соединенные Штаты и отказали Москве в долларовом обслуживании.

По словам Путина, не Россия отказывалась от доллара, а ей отказали США. В такой ситуация Москва оказалась вынуждена искать иные варианты.

Также Путин призывал к тому, чтобы Россия обеспечила собственный ресурсный суверенитет для бесперебойного снабжения доступным топливом и сырьем.

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      Кирилл Луцюк
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