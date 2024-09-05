Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет России

Путин: России необходим ресурсный суверенитет для доступного топлива и сырья

России необходимо обеспечить собственный ресурсный суверенитет для бесперебойного снабжения доступным топливом и сырьем. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, обеспечить снабжение регионов, городов и поселков доступным топливом и сырьем необходимо, используя самые эффективные отечественные технологии и научные разработки в сфере экологии и природопользования.

Выступая на ВЭФ-2024, Путин также рассказал о перспективах поиска и добычи на Дальнем Востоке титана, лития, редкоземельных металлов и других ресурсов.

«Каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет как минимум 10 рублей частных инвестиций. Но самое главное – вложенные средства, безусловно, окупаются, будут окуплены, обеспечат мощную отдачу, комплексный эффект по всей производственной цепочке. Но нужно делать эту работу своевременно, понимая горизонт планирования инвестиций», — объяснил он.

Недропользование — базовая отрасль региона: здесь добывают весь российский вольфрам, олово, плавиковый шпат и борные руды, а также 80 процентов алмазов и урана, больше 70 процентов серебра и 60 процентов золота страны, напомнил президент.