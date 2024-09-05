Путин опроверг тезис об отказе России от доллара

Путин: Россия не отказывалась от расчетов в долларах, но ей отказали

Россия не проводит политики дедолларизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что причина доминирования доллара заключалась в том, что США смогли воспользоваться итогами Второй мировой войны к собственной выгоде. Однако в настоящее время, они сами начали толкать мир к отказу от использования этой валюты.

«Мы не проводим политики дедоларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали, и мы просто вынуждены искать другие возможности», — констатировал президент.

В связи с этим он призвал не забывать, что на БРИКС приходится уже почти треть мировой экономики, а значит претерпевают изменения и приоритеты в использовании определенных валют.

«Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальную валюту, это уже примерно 65 процентов», — уточнил Путин.

До этого, он заявил, что экономику будущего следует строить вокруг человека. Он убежден, что сегодня уже не следует руководствоваться старыми принципами, которые предполагали сначала строительство заводов, а только потом — социальных объектов для тех, кто на них работает.