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09:34, 5 сентября 2024Экономика

Путин рассказал об экономике будущего

Путин: экономика будущего строится вокруг человека

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Экономика будущего должна строиться вокруг человека. Такой принцип в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал президент России Владимир Путин, трансляция велась в социальной сети Rutube.

Успех в реализации планов государства зависит прежде всего от граждан, подчеркнул глава государства. По словам Путина, нельзя, руководствуясь старыми принципами, сначала возводить заводы, и только потом — социальные объекты для тех, кто трудится на этих предприятиях. Такая логика не только несправедлива, но и не работает в современной экономике, отметил президент.

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Он рассказал, что вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке были запущены и социальные инициативы. Так, с помощью единой субсидии будут построены и реконструированы школы, детские сады, больницы, поликлиники и спортивные комплексы. Кроме того, в регионе благоустраивается городская среда и обновляется инфраструктура, добавил Путин.

Глава государства также рассказал, что общая сумма заключенных на полях ВЭФ соглашений за последние три года составила более 10,5 триллиона рублей. По его словам, Россия продолжит улучшать деловой климат в стране в целом и на Дальнем Востоке.

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