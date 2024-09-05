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09:13, 5 сентября 2024Экономика

Путин назвал сумму подписанных на ВЭФ соглашений

Путин: соглашения более чем на 10,5 триллиона рублей подписаны на трех ВЭФ

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В рамках трех последних Восточных экономических форумов (ВЭФ) во Владивостоке были подписаны соглашения на триллионы рублей. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании форума рассказал президент России Владимир Путин, трансляция ведется социальной сети Rutube.

Общая сумма заключенных на полях ВЭФ договоров за последние три года составила более 10,5 триллиона рублей. По словам главы государства, Россия продолжил улучшать деловой климат в стране в целом и на Дальнем Востоке. «Будем применять в этом регионе более новые эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами», — отметил Путин.

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Президент также рассказал, что с 2013 года на Дальнем Востоке начала работать принципиально новая стратегическая программа развитием региона. Это позволило за 10 лет запустить около 3,5 тысячи промышленных, инфраструктурных, технологических и образовательных проектов, добавил он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что нехватка квалифицированных кадров ограничивает развитие Дальневосточного региона. При этом у Дальнего Востока есть одно из значимых конкурентных преимуществ — доступ на рынки азиатско-тихоокеанского региона.

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