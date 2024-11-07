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21:45, 7 ноября 2024Мир

Путин заявил об отсутствии соперничества между Россией и Китаем

Путин: все рассчитывали на столкновение между РФ и Китаем — да не будет такого
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Китай не стремится к доминированию. В этом вся привлекательность той идеи, которую сформулировал председатель КНР Си Цзиньпин — один пояс и один общий путь — не только китайский, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы действуем в интересах друг друга. И все рассчитывали на столкновение между РФ И КНР — да не будет такого. Соперничества никакого нет — там есть сотрудничество», — уточнил глава государства.

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