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12:02, 7 ноября 2024Наука и техника

Ракеты для Су-57 впервые покажут за рубежом

«Рособоронэкспорт» покажет ракеты Х-69 и Х-58УШКЭ на выставке Airshow China
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Рособоронэкспорт» впервые покажет новые ракеты для истребителей пятого поколения Су-57 и вертолетов Ка-52 на выставке Airshow China 2024. Об этом сообщили в компании.

«Среди новинок — многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э», — говорится в сообщении.

Также на стенде компании покажут Ка-52Э с противокорабельной ракетой Х-35УЭ и модульной управляемой ракетой Х-38МЛЭ, которую впервые демонстрируют за пределами России.

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В октябре военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что управляемая ракета «Вихрь» класса «воздух-земля», которой вооружают вертолеты Ка-52, способна поражать цели на дальности до 10 километров. Тандемная кумулятивная боевая часть ракеты может пробить до 800 миллиметров брони.

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