Модель Решетова обеднела на 13 миллионов рублей после скандального развода Алсу

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обеднела на своем втором бизнесе после скандального развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В 2020 году манекенщица зарегистрировала ООО «Гейша Андер», направленное на продажу нижнего белья, и назначила генеральным директором свою сестру Валентину, которая давно живет в Испании. Решетова верила в успех своего бренда и хотела выйти с ним на мировой рынок. Однако, по информации журналистов, компания за прошлый год потеряла 13 миллионов рублей и в настоящий момент находится в процессе ликвидации.

ООО «Гейша Андер» — это вторая компания, которую Решетовой пришлось закрыть. В прошлом году модель была вынуждена прекратить деятельность OOO «Багира Косметик».

В настоящий момент у Решетовой осталась одна действующая фирма ООО «Хайп», открытая в 2017 году. Компания занимается развитием салонов красоты, а ее гендиректором также является Валентина. Уточняется, что в последний раз была зафиксирована прибыль в 1,8 миллиона рублей.

В сентябре Анастасия Решетова похвасталась роскошным подарком от возлюбленного.