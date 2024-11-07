Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:19, 7 ноября 2024Ценности

Решетова обеднела на 13 миллионов рублей после скандального развода Алсу

Модель Решетова обеднела на 13 миллионов рублей после скандального развода Алсу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обеднела на своем втором бизнесе после скандального развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В 2020 году манекенщица зарегистрировала ООО «Гейша Андер», направленное на продажу нижнего белья, и назначила генеральным директором свою сестру Валентину, которая давно живет в Испании. Решетова верила в успех своего бренда и хотела выйти с ним на мировой рынок. Однако, по информации журналистов, компания за прошлый год потеряла 13 миллионов рублей и в настоящий момент находится в процессе ликвидации.

ООО «Гейша Андер» — это вторая компания, которую Решетовой пришлось закрыть. В прошлом году модель была вынуждена прекратить деятельность OOO «Багира Косметик».

В настоящий момент у Решетовой осталась одна действующая фирма ООО «Хайп», открытая в 2017 году. Компания занимается развитием салонов красоты, а ее гендиректором также является Валентина. Уточняется, что в последний раз была зафиксирована прибыль в 1,8 миллиона рублей.

В сентябре Анастасия Решетова похвасталась роскошным подарком от возлюбленного.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше