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17:52, 12 июля 2023Ценности

Решетова обеднела на миллионы рублей

Анастасия Решетова обеднела на миллионы рублей из-за салона красоты и продажи белья

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обеднела на миллионы рублей на собственном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Известно, что 27-летняя манекенщица владеет салоном красоты, а также продает нижнее белье и косметические средства. Так, за 2022 год Решетова лишилась 7,5 миллиона рублей в компании ООО «Гейша Андер», которая осуществляла продажу белья. В свою очередь, ООО «Багира Косметик» утратило 282 тысячи рублей. При этом прибыль заведения, которое осуществляет уходовые услуги, составила 1,4 миллиона рублей.

Отмечается, что женщина также зарабатывает на продаже франшизы салона, срок окупаемости которого — год, а сумма чистой прибыли — 275 тысяч рублей. Кроме того, минимальный пуашальный взнос (единоразовый платеж, который покупатель франшизы (франчайзи) платит ее владельцу — прим. «Ленты.ру») составляет миллион рублей.

В июне Решетова рассказала о своих первых «уколах красоты». Знаменитость заявила, что страдала от данной проблемы в течение последних двух месяцев и в итоге обратилась к косметологам.

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    Екатерина Ештокина
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