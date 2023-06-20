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11:27, 20 июня 2023Ценности

Решетова рассказала о своих первых «уколах красоты»

Модель Анастасия Решетова сделала плазмотерапию со словами «спасла мою кожу»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова сделала плазмотерапию со словами «спасла мою кожу». Соответствующее сторис появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица рассказала о впервые перенесенных «уколах красоты», отвечая на вопрос подписчицы о сухости кожи. Знаменитость заявила, что страдала от данной проблемы в течение последних двух месяцев и в итоге обратилась к косметологам.

«Я решила нарушить свой обет по поводу того, что не буду делать никакие инъекционные процедуры до 30 лет. Я не пожалела. Это была плазмотерапия (методика безоперационного омоложения лица посредством инъекций плазмы собственной крови — прим. «Ленты.ру»), работа со своим собственным биоматериалом, а не филлеры, витамины или растворы. Действительно потрясающий эффект», — пояснила Решетова.

При этом молодая женщина добавила, что ее внешний вид улучшился настолько, что ей не хочется наносить макияж, и призналась, что собирается прибегать к данной процедуре минимум один раз в два месяца.

В январе Анастасия Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях. 27-летняя знаменитость рассказала, что прочитала новость, в которой сообщалось, что многие девушки покупают на маркетплейсах поддельные липолитики и филлеры.

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    Карина Черных
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