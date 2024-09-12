Модель Анастасия Решетова похвасталась роскошным кольцом от возлюбленного

Российская модель Анастасия Решетова похвасталась роскошным подарком от возлюбленного. Соответствующее интервью со стилистом Алеко Надиряном появилось в VKВидео.

Так, 28-летняя манекенщица предстала перед камерами в белом костюме, состоящем из широких брюк и кофты с воротником, надев кольцо, оформленное крупным бриллиантом.

«Оно мне очень нравится, оно очень красивое. Я периодически его ношу. Оно от моего молодого человека. Ему 30 лет. Да, молодой парень, слава Богу!» — призналась знаменитость.

27 июня стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова. Позже исполнительница прокомментировала слова Анастасии Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». «Врет», — отметила певица, добавив к фразе подмигивающий эмодзи.