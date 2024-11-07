России спрогнозировали рост выпуска вина

Вице-премьер Патрушев: выпуск винодельческой продукции в РФ достигнет 70 млн дал

По итогам 2024 года суммарные объемы выпуска винодельческой продукции в России прогнозируются на уровне около 70 миллионов дал. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что с января отечественные производители успели выпустить в общей сложности 47 миллионов дал подобной алкогольной продукции. Достигнутый результат превысил показатель за аналогичный период прошлого года. В оставшуюся часть года положительная динамика сохранится, заявил Патрушев.

Вице-премьер добавил, что спрос на российскую винодельческую продукцию продолжает расти. Статистические показатели свидетельствуют об укреплении позиции отечественных производителей на внутреннем рынке. Если прогноз Патрушева сбудется, то по итогам этого года объемы выпуска винодельческой продукции в РФ превысят показатель 2023-го примерно на 10 миллионов дал.

Постепенному укреплению позиций российских виноделов способствуют в том числе повышенные пошлины на импорт этой алкогольной продукции из недружественных стран. В настоящее время тарифы на ввоз вина из западных государств составляют 25 процентов от таможенной стоимости продукции, но не менее двух долларов за литр.

Ранее Патрушев поддержал инициативу главы Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева повысить эту планку вплоть до двух раз. При этом, по его мнению, поднимать тарифы следует осторожно и не делать их запретительными. Собранные средства правительство планирует направить на развитие российского виноделия. В настоящее время, посетовал Патрушев, доля отечественной продукции в розничном секторе составляет лишь 12 процентов.