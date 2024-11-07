Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:37, 7 ноября 2024Экономика

Россия стала больше торговать с Китаем

Таможня КНР: с января по октябрь торговый оборот с Россией вырос на 2,8 процента
Вячеслав Агапов
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

С января по октябрь торговый оборот России и Китая вырос на 2,8 процента. Об этом со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Товарооборот между странами увеличился до 202,2 миллиарда долларов. Поставки из России увеличились на 1,1 процента, до 108,7 миллиарда. Китай же стал поставлять товаров на 4,7 процента больше — отгрузки выросли до 94,14 миллиарда долларов

В октябре торговля сохранила показатели в пределах 21,8 миллиарда долларов, 10,7 из которых обеспечили поставки из России и 11 — китайские товары.

Российский экспорт преимущественно обеспечен энергоносителями (нефтью, газом и углем), помимо него в соседнюю страну везут металлы, древесину, морепродукты и сельскохозяйственную продукцию. В свою очередь, Китай поставляет машины, компьютеры, смартфоны, игрушки и обувь.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС президент Владимир Путин отметил, что торговля между странами продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив и санкционное давление на Россию. В 2023 году товарооборот достиг рекордных показателей, а с января по август 2024 года его объем вырос еще на 4,5 процента.

С начала 2024 года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах отечественного бизнеса при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев и угрозах представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями. На фоне этого стали применять различные схемы, позволяющие исключить соответствующие риски. Так, в Китае стали создавать для работы с российскими импортерами отдельные юрлица.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?

      Певица Бьянка отказалась быть с возлюбленным из-за натальной карты

      Врач предупредил несколько категорий мужчин о риске рака простаты

      В США раскрыли причину поддержки Илоном Маском Трампа

      Президент UFC высказался о победе Трампа на выборах президента США

      В партии Шольца высказались о его участии в возможных досрочных выборах

      Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны

      Немецкая оппозиция призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству

      Школьник из Подмосковья зарубил мать топором после ссоры из-за оценок

      Тайный смысл красного галстука Дональда Трампа объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше