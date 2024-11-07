Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 7 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина обвинили в производстве 600 килограммов наркотиков

В Алтайском крае жителя будут судить за производство 600 кг наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае 38-летнего жителя обвинили в производстве более 600 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчине вменяются статьи о покушении на незаконное производство и незаконное производство наркотических средств. По версии следствия, с мая по август 2023 года он в составе организованной группы занимался изготовлением синтетических наркотиков.

Лабораторию обнаружили сотрудники ФСБ, из нее были изъяты сотни килограммов запрещенных веществ, в том числе приготовленных к продаже, а также оборудование. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что россиянин решил заработать на дозу продажей наркотиков и попался в первый день.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?

      Певица Бьянка отказалась быть с возлюбленным из-за натальной карты

      Врач предупредил несколько категорий мужчин о риске рака простаты

      В США раскрыли причину поддержки Илоном Маском Трампа

      Президент UFC высказался о победе Трампа на выборах президента США

      В партии Шольца высказались о его участии в возможных досрочных выборах

      Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны

      Немецкая оппозиция призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству

      Школьник из Подмосковья зарубил мать топором после ссоры из-за оценок

      Тайный смысл красного галстука Дональда Трампа объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше