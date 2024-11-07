Россиянина обвинили в производстве 600 килограммов наркотиков

В Алтайском крае жителя будут судить за производство 600 кг наркотиков

В Алтайском крае 38-летнего жителя обвинили в производстве более 600 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчине вменяются статьи о покушении на незаконное производство и незаконное производство наркотических средств. По версии следствия, с мая по август 2023 года он в составе организованной группы занимался изготовлением синтетических наркотиков.

Лабораторию обнаружили сотрудники ФСБ, из нее были изъяты сотни килограммов запрещенных веществ, в том числе приготовленных к продаже, а также оборудование. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что россиянин решил заработать на дозу продажей наркотиков и попался в первый день.