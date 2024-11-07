Российский инфекционист заявил об отсутствии специфического лекарства от вируса Коксаки

Инфекционист Ртищев заявил, что от вируса Коксаки нет специфического лекарства

От вируса Коксаки не существует специфического лекарства. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета, ответственный за методическую работу кафедры Алексей Ртищев. Его цитирует издание «Аргументы и Факты».

По его словам, для энтеровирусной инфекции, к которой относится Коксаки, нет препарата, который может подавить вирус. Для пациентов применяется поддерживающая симптоматическая терапия вне зависимости от тяжести заболевания, подчеркнул специалист.

«Не существует единых симптомов, которые бы точно указывали на инфекцию группы Коксаки. Проявления могут быть разные. Сейчас встречаются формы с высокой температурой и высыпаниями на коже», — добавил Ртищев.

Роспотребнадзор, как сообщалось ранее, начал контролировать утренние фильтры в школах и детских садах в регионах России после данных о выявлении случаев вируса Коксаки. Это произошло после сообщений о вспышках заболеваемости среди детей в регионах страны. У детей, по предварительным данным, сначала появлялись язвы во рту, а после этого сыпь на теле. В больнице родителям говорили, что это вирус Коксаки, но в справке указывали ОРВИ.