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18:37, 7 ноября 2024Россия

Российский инфекционист заявил об отсутствии специфического лекарства от вируса Коксаки

Инфекционист Ртищев заявил, что от вируса Коксаки нет специфического лекарства
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

От вируса Коксаки не существует специфического лекарства. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета, ответственный за методическую работу кафедры Алексей Ртищев. Его цитирует издание «Аргументы и Факты».

По его словам, для энтеровирусной инфекции, к которой относится Коксаки, нет препарата, который может подавить вирус. Для пациентов применяется поддерживающая симптоматическая терапия вне зависимости от тяжести заболевания, подчеркнул специалист.

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«Не существует единых симптомов, которые бы точно указывали на инфекцию группы Коксаки. Проявления могут быть разные. Сейчас встречаются формы с высокой температурой и высыпаниями на коже», — добавил Ртищев.

Роспотребнадзор, как сообщалось ранее, начал контролировать утренние фильтры в школах и детских садах в регионах России после данных о выявлении случаев вируса Коксаки. Это произошло после сообщений о вспышках заболеваемости среди детей в регионах страны. У детей, по предварительным данным, сначала появлялись язвы во рту, а после этого сыпь на теле. В больнице родителям говорили, что это вирус Коксаки, но в справке указывали ОРВИ.

ЖЗЛ
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