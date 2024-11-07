Разведчик ВС РФ Кирей: ВСУ используют химоружие под Курахово

Украинские военные применяют на позициях разведчиков Вооруженных сил (ВС) России на кураховском направлении химическое оружие. Об этом РИА Новости рассказал командир разведроты с позывным Кирей.

«Прилетела емкость с газом. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — сообщил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об использовании ВСУ западного химоружия под видом дымовых снарядов. По его словам, украинская сторона применила химоружие в Судже в августе 2024 года.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически применяют ядовитые химикаты против ВС России и мирных жителей. Дипломат подчеркнула, что Россия продолжит фиксировать случаи применения ВСУ ядовитых веществ.