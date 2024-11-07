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20:39, 7 ноября 2024Культура

Шнуров ответил на фразу Путина о русском мате

Сергей Шнуров заявил, что употребление мата не связано с уровнем культуры
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что проблема употребления русского мата среди населения связана не с вопросом уровня культуры, а с воспитанием вкуса у молодого поколения. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Комментируя слова президента России Владимира Путина, лидер группы «Ленинград» сказал, что мат — большая часть нашей культуры, без которой «нет результата».

«Нельзя сказать, что шиномонтажный дискурс ниже или выше министерского. И оценить его культурный уровень. Это просто такая часть большой культуры, где без мата нет результата», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что Шнуров вместе со своим коллективом запишет совместный альбом с известной исполнительницей Инстасамкой.

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