Шнуров ответил на фразу Путина о русском мате

Сергей Шнуров заявил, что употребление мата не связано с уровнем культуры

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что проблема употребления русского мата среди населения связана не с вопросом уровня культуры, а с воспитанием вкуса у молодого поколения. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Комментируя слова президента России Владимира Путина, лидер группы «Ленинград» сказал, что мат — большая часть нашей культуры, без которой «нет результата».

«Нельзя сказать, что шиномонтажный дискурс ниже или выше министерского. И оценить его культурный уровень. Это просто такая часть большой культуры, где без мата нет результата», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что Шнуров вместе со своим коллективом запишет совместный альбом с известной исполнительницей Инстасамкой.