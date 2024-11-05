Путин заявил, что мат считается грехом, но и частью русского языка

Мат — это грех, но при этом и часть русского языка, высказался президент России Владимир Путин.

На нецензурную лексику и вопрос борьбы с ней пожаловалась актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России, который проводил Путин.

Она указала, что мат — сквернословие, а «скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное», назвав также нецензурщину антимолитвой.

Путин сравнил мат с физической культурой

Президент согласился с последним замечанием Гусевой, указав, что мат трактуется церковью как грех.

Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что мат, «к сожалению, тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться», так же как и физическая культура является культурой тела. «Мы же не раздеваемся каждый раз, чтобы демонстрировать свои возможности и свои достижения в этом плане, есть определенные какие-то вещи, связанные с общей культурой человека. И в речи, в языке, она тоже проявляется ярким образом», — пояснил Путин.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Он призвал повышать общую культуру, а вместе с этим и культуру языка и речи. По мнению президента, изжить в себе мат можно, показывая, что для демонстрации своей образованности и твердых убеждений существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика.

Путин советовал Шнурову, как жить без мата

В 2020 году в ходе ежегодной большой пресс-конференции лидер группы «Ленинград» и на тот момент генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров спросил Путина, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат.

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В ответ Путин посоветовал говорить «редиска». «Обратитесь к известным фильмам, к классике (...) кино, учитесь говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику», — сказал он, и также поблагодарил артиста за то, что тот не стал материться на пресс-конференции.

Путин делился опытом использования мата

В 2016 году Владимир Путин во время прямой линии поделился, что иногда ругается на себя матом. Так он ответил на вопрос, который был зачитан во время прямой линии: «Владимир Владимирович, вы ругаетесь матом, когда точно знаете, что вас не снимают? Если да, то на кого?»

«Бывает. На себя только. (...) Виноват, может, и не надо было говорить. Но что ж греха таить. В России есть такой грех. Отмолим», — говорил президент.