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14:16, 7 ноября 2024Бывший СССР

Шойгу обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Грузии

Шойгу: Запад и его НПО вмешивались в парламентские выборы в Грузии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Запад и подчиненные ему неправительственные организации вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, Грузия подверглась серьезным «испытаниям на прочность». Он добавил, что в этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и Европейский союз пытаются представить парламентские выборы в Грузии как выбор между Россией и Западом. По его словам, на самом деле голосование — это выбор между суверенным развитием и внешним управлением.

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