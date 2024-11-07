Шойгу обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Грузии

Шойгу: Запад и его НПО вмешивались в парламентские выборы в Грузии

Запад и подчиненные ему неправительственные организации вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, Грузия подверглась серьезным «испытаниям на прочность». Он добавил, что в этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и Европейский союз пытаются представить парламентские выборы в Грузии как выбор между Россией и Западом. По его словам, на самом деле голосование — это выбор между суверенным развитием и внешним управлением.