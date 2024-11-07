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18:54, 7 ноября 2024Наука и техника

Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали в преддверии выхода игры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Студия GSC Game World показала новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, посвященный оружию. Ролик опубликован на сайте портала IGN.

Актуальный ролик главным образом показывает оружие, доступное в игре. Авторы игры рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 каждый автомат и пистолет будут ощущаться по-своему. На характеристики оружия окажут влияние оснащение, вид боеприпасов, расстояние до цели, износ и многое другое.

Трейлер вышел в преддверии релиза игры, который запланирован на 20 ноября. Игра появится на консолях Xbox Series и ПК. Также она будет доступна без доплаты в подписке Game Pass и облачном сервисе GeForce NOW.

В ролике создатели тайтла отметили, что важную роль будут играть закладки — тайники с оружием, боеприпасами и снаряжением, оставленные другими сталкерами. Во время своего путешествия игрок будет находить различные модификации, с помощью которых он сможет улучшить свое оружие. Также гигантское значение будет играть состояние оружия, которое нужно будет своевременно ремонтировать.

В начале ноября студия GSC Game World раскрыла минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2. Для запуска игры ПК должен иметь минимум процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, 8 гигабайт оперативной памяти, видеокарту AMD Radeon RX 580 8GB или Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. S.T.A.L.K.E.R. 2 займет около 150 гигабайт на диске.

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