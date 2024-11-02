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14:25, 2 ноября 2024Наука и техника

Раскрыты системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Раскрыты минимальные и рекомендованные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World раскрыла минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2. Информация об этом появилась на странице игры в Steam.

Для запуска игры ПК должен иметь как минимум процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, 8 гигабайт оперативной памяти, видеокарту AMD Radeon RX 580 8GB или Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. Тайтл будет работать на устройстве с Windows 10 или Windows 11.

При этом разработчики рекомендуют компьютер с процессором AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT 8GB, Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER 8GB или Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB. S.T.A.L.K.E.R. 2 займет около 150 гигабайт дискового пространства. В GSC Game World советуют использовать SSD.

Журналисты издания Insider Gaming напомнили, что создатели видеоигры гарантировали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет стабильно работать даже на консолях с ограниченными техническими возможностями. Так, в GSC Game World обещали стабильные 30 кадров в секунду на приставке Xbox Series S.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 20 ноября — на консолях Xbox Series и ПК.

В середине октября иностранные игровые журналисты опубликовали ранние обзоры игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Они назвали видеоигру мрачной, сложной и атмосферной.

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