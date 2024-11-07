В бундестаге связали конфликт на Украине с провалом Шольца

Глава ХДС Мерц: политика Шольца с началом конфликта на Украине привела к провалу

Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца после провозглашения им Zeitenwend («смены эпох» — прим. «Ленты.ру») с началом конфликта на Украине привела к провалу немецкого правительства. С таким заявлением выступил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

«Cобытия стали Zeitenwende, но последующая политика федерального правительства таковой не стала», — посетовал он.

Как указал парламентарий во время пресс-конференции в бундестаге, политика Шольца разрушила коалицию «Зеленых», Свободной демократической партии (СвДП) и Социал-демократов (СДПГ).

«Самое позднее с начала войны на Украине рабочая основа этого коалиционного соглашения отпала. Ни у кого из участников не хватило смелости заявить и поставить вопрос об этом», — сказал Мерц.

Ранее уволенный глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер также обвинил Шольца в намеренном расколе коалиции «Зеленых», СвДП и СДПГ. По словам чиновника, Шольц продемонстрировал, что у него нет сил, чтобы дать ФРГ новый толчок к прорыву.