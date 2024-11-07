Депутат Рады Бобровская: жители юга Украины все больше тяготеют к России

Жители Одессы и юга Украины все больше тяготеют к пророссийским взглядам. Признание о росте симпатий украинцев к России сделала депутат Верховной рады Соломия Бобровская в ходе пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале агентства «Укринформ».

«Мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — добавила она.

Депутат Рады заявила, что несмотря на боевые действия, население юга Украины не сильно изменило свою «ментальную карту». Бобровская также выразила возмущение тем, что Одесса плохо поддается украинизации.

Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры с Россией. Он также выступил против одностороннего договора, возлагающего на одно государство совокупность прав, а на второе — совокупность обязанностей.