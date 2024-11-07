В России высмеяли прощальную речь Харрис

Захарова: свою прощальную речь Харрис читала с экрана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после поражения на выборах президента США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что вице-президент свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера.

Харрис выступила перед своими сторонниками в ночь на 7 ноября. Она признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти.

Также Харрис поблагодарила своих сторонников за оказанную поддержку, несмотря на то, что результат выборов оказался не таким, которого она хотела. Харрис отметила, что гордится своей президентской кампанией. Она указала, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».