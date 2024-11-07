Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 7 ноября 2024Мир

В России высмеяли прощальную речь Харрис

Захарова: свою прощальную речь Харрис читала с экрана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после поражения на выборах президента США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что вице-президент свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера.

Харрис выступила перед своими сторонниками в ночь на 7 ноября. Она признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти.

Также Харрис поблагодарила своих сторонников за оказанную поддержку, несмотря на то, что результат выборов оказался не таким, которого она хотела. Харрис отметила, что гордится своей президентской кампанией. Она указала, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Харрис и Байден поздравили Трампа. О чем говорили политики с избранным президентом США?

      В США из-за зумеров возникли проблемы с тысячами бюллетеней

      Во Франции резко раскритиковали желающих разрешить удары по России

      В России высмеяли прощальную речь Харрис

      В США сообщили о подготовке нового наступления ВСУ на Россию

      «Интер» победил «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

      Модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы

      ПСЖ без Сафонова в составе проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

      Харрис пообещала мирно передать власть Трампу

      На Западе пошутили про «проклятие Зеленского» после поражения Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше