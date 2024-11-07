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14:32, 7 ноября 2024Забота о себе

Вирусолог предупредил о заболеваниях с похожими на заражение вирусом Коксаки симптомами

Вирусолог Нетесов: симптомы заражения вирусом Коксаки похожи на проявления кори
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Симптомы заражения пришедшим в Россию вирусом Коксаки похожи на проявления некоторых других заболеваний, рассказал академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов. О похожих болезнях он предупредил в беседе с aif.ru.

По его словам, определить, что человек болеет именно вирусом Коксаки, можно только после специальных исследований. Кроме того, отметил специалист, существует 70 разновидностей вируса Коксаки с разными симптомами. «Это и повышенная температура, и диарея, и рвота, и слабость, и высыпания на коже. Кроме того, могут проявиться необычные симптомы, например, характерные для респираторных заболеваний кашель, насморк», — перечислил он. С этими вирусами можно легко спутать любые желудочно-кишечные заболевания, краснуху, корь, а также многие другие, уточнил Нетесов.

При появлении подозрительных симптомов он посоветовал обратиться в лабораторию и провести соответствующие тесты, а если состояние вызывает опасения, посетить врача.

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