Визажистка сняла Агату Муцениеце в откровенном наряде

Визажист сняла актрису Агату Муцениеце в боди с глубоким декольте в гримерной

Визажистка Анна Тахмазис сняла российскую актрису латвийского происхождения Агату Муцениеце в откровенном сценическом наряде. Видео появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда позировала на размещенных кадрах в гримерной столичного театра-кабаре Crave. Она предстала перед камерой в бежевом боди, украшенном разноцветными стразами и пайетками. В свою очередь, предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, которое частично обнажало грудь артистки.

В то же время знаменитость продемонстрировала макияж с накладными ресницами, черными стрелками и ярко-красной помадой и укладку в стиле ретро с распущенными локонами.

В октябре 41-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото топлес.