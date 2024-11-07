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10:08, 7 ноября 2024Из жизни

Выбрана самая красивая кошка в мире

Кастрированного кота из Польши признали самым красивым в мире
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Кота по кличке Бакарди признали самым красивым в мире на Всемирной выставке кошек в норвежском городе Осло. Об этом сообщает Polskieradio.pl.

Бакарди, относящегося к породе русская голубая, привезли на выставку из польского Гданьска. Его наградили в специальной категории для кастрированных котов.

Выставку, которая считается одной из крупнейших в мире, проводила Международная федерация кошек. В финале из полутора тысяч кошек выбрали 34 победителей.

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Как пишет NRK, сразу две награды достались питомцам португальца Хосе Диаса — персидским кошкам с кличками Cвит Дримз и Лисиана.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выбрали самую уродливую собаку страны. Этот титул достался метису мопса и китайской хохлатой собаки по кличке Пегги.

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