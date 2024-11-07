Победа Трампа рекордно увеличила состояние богатейших людей мира

BBI: состояние топ-10 миллиардеров мира рекордно выросло после победы Трампа

Состояние десяти богатейших людей мира за сутки выросло на 63,5 миллиарда долларов за счет движения акций на фондовых биржах, связанного с победой на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Такой рост стал рекордным за все время существования рейтинга, запущенного в 2012 году. Главным бенефициаром выборов стал глава Tesla и SpaceX Илон Маск, богатейший человек мира, ставший за последний год одним из главных сторонников Трампа.

У Маска состояние выросло на 26,5 миллиарда долларов, до 290,3 миллиарда, у основателя Amazon Джеффа Безоса — на 7,14 миллиарда, у основателя Microsoft Билла Гейтса — на 1,82 миллиарда, а у инвестора Уоррена Баффета — на 7,58 миллиарда.

Аналитики ожидали, что победа Трампа приведет к росту на американском фондовом рынке. Во-первых, любой результат выборов устранял неопределенность, а во-вторых, программа Трампа предусматривает снижение налогов и дерегулирование работы банков, что должно положительно сказаться на росте национальной экономики.