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06:15, 7 ноября 2024Наука и техника

Загрузку ракеты «Ярс» в пусковую установку показали на видео

Минобороны показало видео загрузки ракеты «Ярс» в шахту под Козельском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Минобороны России показало процесс загрузки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства.

На видео видно, как машина транспортирует ракету по дороге. Затем контейнер с МБР поднимается вертикально, и ракета помещается в шахту. Уточняется, что «Ярс» встал на боевое дежурство в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В октябре пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Йошкар-Олинского соединения РВСН вывели на боевое патрулирование. Ракетчики отработали задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, в рамках несения боевого дежурства.

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