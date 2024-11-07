Зеленский назвал российские активы украинскими деньгами

Зеленский: российские активы являются украинскими деньгами

Российские активы являются украинскими деньгами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Для них это станет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Честно говоря, это украинские деньги», — считает украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил западных лидеров, которые поддерживают передачу Киеву российских активов. Кроме того, по его словам, нужно разработать механизм, позволяющий направить средства РФ украинской стороне.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ждет получения 1,9 миллиарда евро от Евросоюза за счет доходов с замороженных российских активов. Как он утверждает, эти средства нужны стране немедленно. При этом министр обороны не уточнил, на что будут потрачены деньги.