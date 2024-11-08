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08:14, 8 ноября 2024Россия

10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в российском городе

В Тюмени 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Тюмени 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, микроавтобус в российском городе врезался в опору камеры фотофиксации. Столкновение произошло на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина.

Сейчас движение на данном участке затруднено, разузнал Ural Mash.

К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. Характер травм пассажиров выясняется, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 18 человек. Все они были доставлены в больницу для оказания всей необходимой помощи.

До этого в Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Тогда водитель общественного транспорта из-за непогоды не справился с управлением.

ЖЗЛ
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