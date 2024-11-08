Анна Седокова вышла на публику в кожаном корсете

Анна Седокова пришла на закрытую презентацию в кожаных брюках и корсете

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пришла на закрытую презентацию MONA x VK Музыка в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует «Газета.Ru».

41-летняя поп-исполнительница вышла на публику в кожаном комплекте, состоящем из брюк и корсета на шнуровке. Помимо этого, звезда надела широкополую шляпу в тон. Стилисты заплели звезде волосы в косу, а визажисты нанесли ей макияж с графическими стрелками.

Ранее в ноябре Анна Седокова показала откровенное фото на фоне сообщений о разводе. Певица поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в ванной комнате. Она предстала перед камерой в бикини бежевого цвета.