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06:38, 8 ноября 2024Россия

В Госдуме рассказали о боевом духе Российской армии в зоне СВО

Депутат Колесник: уничтожение ВСУ в Курсе поднимет моральный дух ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Уничтожение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области поднимет моральный дух Российской армии, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О боевом настрое российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«У российской армии выгодное положение с оперативной и тактической точек зрения. Я уже не буду говорить о боевом духе Вооруженных сил России, что вообще является одним из основополагающих составляющих победы», — сообщил Колесник.

При этом, по словам депутата, ВСУ еще не деморализованы. Он добавил, что российские военнослужащие сильно прогнули украинскую армию, но еще не сломали ее.

«Когда мы берем один населенный пункт за другим, идем равномерно, украинская армия отступает. Я думаю, что исход решен. Но не надо забывать про Курск. Там надо уничтожить эту группировку. Это подымет моральный дух нашего населения и Вооруженных сил», — заключил он.

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Ранее американское издание Forbes сообщило, что ВСУ готовятся к наступлению Российской армии в приграничных районах Курской области.

Несколькими днями ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные ведут самое мощное наступление с начала военного конфликта на Украине. Он отметил, что ситуация на линии фронта, «продолжает оставаться сложной» для украинских военных, а «боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений».

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