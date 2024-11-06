Российские военные готовят наступление под Курском. В США рассказали, чем ответят ВСУ

Forbes: Украина использует Stryker при наступлении ВС РФ под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению Российской армии в приграничных районах Курской области. Об этом заявило базирующееся в США издание Forbes.

Автор материала, обозреватель Дэвид Экс, полагает, что украинские военные планируют использовать при наступлении Вооруженных сил (ВС) России бронемашины Stryker. «Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — указал он.

При этом Экс отметил, что Киеву следует решить вопрос нехватки людей в рядах ВСУ. В противном случае, по его словам, бронемашины станут единственной поступившей украинским военным помощью на этом участке.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Западе заявили о потере ВСУ позиций под Курском

Польский военный аналитик Конрад Музык также назвал нехватку живой силы самой большой слабостью ВСУ в Курской области. В связи с этим, как отмечалось в материале Bloomberg, украинские военные постепенно теряют позиции в российском приграничье.

«У вас могут быть очень хорошо развитые и укрепленные оборонительные линии, но если у вас нет войск, которые бы их обслуживали, то они бесполезны», — заявил Музык.

Командир «Пятнашки» назвал благоприятной обстановку в Курской области для ВС РФ

Командир интернациональной бригады «Пятнашка», которая участвует в боях в Курской области, Ахра Авидзба с позывным «Абхаз», в свою очередь, заявил, что для российских военных ситуация на этом участке складывается благоприятная.

Конечно, на войне ничего благоприятного быть не может, но когда противник несет большие расходы в силах и средствах, ты понимаешь, что это благоприятно Ахра Авидзба командир интернациональной бригады «Пятнашка»

По его словам, атака ВСУ на курское приграничье сократила прогнозируемую продолжительность боевых действий.

Минобороны сообщило о блокировании ВСУ под Курском

Во вторник, 5 ноября, Министерство обороны России сообщило, что российские военные смогли перекрыть маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области. Это было сделано при помощи минного шлагбаума.

Так, по данным ведомства, тульские разведчики-десантники вышли в район государственной границы и установили на дороге минный шлагбаум. В результате госграница на этом участке была восстановлена.

Фото: РИА Новости

ВС РФ наступают не только под Курском

Несколькими днями ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные ведут самое мощное наступление с начала военного конфликта на Украине.

Он отметил, что ситуация на линии фронта, «продолжает оставаться сложной» для украинских военных, а «боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений».