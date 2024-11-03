Комнадир бригады «Пятнашка» назвал обстановку в Курской области благоприятной

В Курской области складывается благоприятная ситуация, заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз». Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, на войне ничего благоприятного быть не может, но когда противник несет большие расходы в силах и средствах, ты понимаешь, что это благоприятно. Это значит… Раньше мы прогнозировали, что война будет длиться сколько-то времени — то выходом в Курск они сократили его в два раза», — сказал военнослужащий.

По его словам, «Пятнашка» участвует в боевых действиях в Курской области, а также в районе Часова Яра. На нескольких направлениях бригада может находиться за счет своей численности.

Ранее боец ВДВ с позывным Зима сообщил, что армия России взяла под контроль дамбу в Курской области. Вооруженные силы Украины пытались артиллерией отбить подконтрольные России территории, для этого они в том числе использовали кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.